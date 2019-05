Man zet wagen te koop om dure operatie hond te kunnen betalen: ‘Hem kwijtraken was geen optie’

Randy en Gemini zijn al onafscheidelijk sinds de hond nog maar een puppy was. Maar toen het dier vorige maand met de dochter van Randy’s vriendin speelde, ging het fout. Het meisje gooide zonder dat Randy het zag telkens haar papfles vanuit haar box door de kamer, waarop de hond ze terugbracht. Op zeker moment beet hij echter de bovenkant van de fles af en hij slikte die in. Niemand had iets door, tot de hond plots heel erg ziek werd.

Minder energiek

“Hij werd steeds minder energiek en dat leek me vreemd”, vertelt de man aan het magazine The Dodo. “Hij lag de hele tijd naast me en volgde me overal. Alsof hij me vroeg hem te helpen.”





Toen Gemini ongecontroleerd begon te braken, werd Randy plots heel ongerust en hij haastte zich naar de dierenarts. Die wist echter niet meteen wat er aan de hand was. Randy reed van dierenarts naar dierenarts, tot iemand eindelijk ontdekte dat er iets vastzat in de buik van de hond en dat hij een operatie nodig zou hebben. Die zou wel 4.500 dollar kosten (4.000 euro). En dat geld had Randy niet. Daarop besloot hij meteen om zijn wagen te verkopen. (lees hieronder verder)