Manager Praags restaurant getuigt tegen berouwvolle ‘oberschoppers’ Armin en Arash

Het tweetal, dat al een jaar in voorarrest zit, wordt poging tot moord verweten. Oog in oog met de ober betuigden beiden gisteren hun spijt. Ze willen alles doen om hun slachtoffer financieel te steunen. Mirek heeft een schadeclaim van 100.000 euro neergelegd. Geld dat Armin en Arash niet hebben, maar bereid zijn te betalen zodra ze weer aan het werk kunnen. Een lager bod wees de ober af: ‘niet concreet’. Bij de vechtpartij voor restaurant Polpo liep Mirek een hersenbloeding, een gebroken kaak en oogkas, en een verbrijzelde enkel op. Op videobeelden, die ook gisteren weer werden getoond, is te zien hoe de broers los gaan op de horecamedewerker. Of het letsel allemaal aan het drieste optreden van Armin en Arash te wijten is, moet nog blijken en kan van invloed zijn op de uiteindelijke strafeis. De verdediging van de broers wil daartoe een arts oproepen, die kan verklaren dat de val die Mirek in het filmpje maakt deels oorzaak van zijn verwondingen is. Het rapportmoet uiterlijk op 30 april binnen zijn, waardoor een derde zittingsdag opschuift naar komende maand. Maar er zijn meer getuigen. Vandaag komen vechtsportdeskundigen en de manager van restaurant Polpo aan het woord.

Volledig toerekeningsvatbaar

Als eerste getuige treedt een psychiater op die beide broers heeft onderzocht. Volgens de arts mankeren Arim en Arash niets en zijn zij volledig toerekeningsvatbaar. Het was de alcohol die de broers deed handelen, maar de psychiater is wel van mening dat ze zich ondanks de drank en adrenaline in hadden kunnen houden. De aanval op ober Mirek was volgens de arts ‘perfect gecoördineerd, waardoor de invloed van de drank niet erg groot lijkt.



Arash zou meer begrip voor de ober hebben dan zijn broer, concludeert de arts. De deskundige baseert zich op antwoorden die de broers gaven op een vraag naar hun wensen. Armin zou ‘vrede in de wereld en gezondheid voor mijn familie’ hebben geantwoord, terwijl zijn broer wenste ‘dat de ober gezond wordt’. Met die conclusie is Armin het duidelijk niet eens.



Na de psychiater komt restaurantmanager Milan Mares aan het woord. Volgens de broers zou hij een duw hebben uitgedeeld die aanleiding tot de vechtpartij gaf. Mares vertelt hoe de mannen hun eigen drank consumeerden en niet weg wilden gaan, toen hen dat gevraagd werd. In plaats daarvan stonden ze op en riepen ‘racisten’. Bij de scheldkanonnade die ontstond, werd op Mares gespuugd.



Mares zegt de duw te hebben gegeven, omdat hij bang dat de vriendengroep terug zou komen. Hij kan zich verder weinig herinneren. In het restaurant waren ook kinderen en hij was bang voor escalatie. De Nederlanders zouden ook tegen gasten hebben geroepen dat het racisten waren. De groep liet zich echter niet tegenhouden, waarna het voltallige personeel zich tegen hen keerde.