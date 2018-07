Mandela's brieven van troost en hoop

Democraten willen publieke hoorzit­ting van team-Trump na uitspraken over Rusland

1:22 In de Verenigde Staten zijn de Democraten niet te spreken over de poging van president Donald Trump om terug te komen op zijn uitspraken over Rusland in Helsinki. ,,Hij probeert onderuit te komen van wat hij gisteren heeft gezegd. Het is 24 uur te laat en op de verkeerde plaats", reageert de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, op Twitter. Hij roept op tot een publieke hoorzitting van het team van Trump.