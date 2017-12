Maradona moet lachen om eigen standbeeld

Het deed een beetje denken aan het mislukte standbeeld van Cristiano Ronaldo: maandag onthulde Diego Maradona in Calcutta een beeltenis van zichzelf, maar de Argentijn kon het niet laten om in lachen uit te barsten. Maradona deelde in de Indiase stad ook nog wat cheques uit aan kankerpatiënten en gaf geld voor een ambulance.