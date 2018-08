Marc Dutroux schrijft brief aan slachtoffers

Paul Marchal, de vader van de vermoorde An Marchal, reageerde in mei al op het nieuws dat Dutroux een brief zou schrijven. ,,Pas 23 jaar later. Ik hoor dat hij zijn excuses in die brief wil aanbieden. Ik ben benieuwd of die inhoudelijk ook iets zal bijbrengen”, klonk het toen.



De brief past volgens Marchal in een strategie van de advocaat van Dutroux. ,,Ik ben ervan overtuigd dat hij een advocaat heeft die bezig is om een strategie uit te werken, zoals iedere raadsman zou doen. In dat stappenplan past spijt betuigen of verontschuldigingen aanbieden. Dat wordt als verzachtende omstandigheid in rekening gebracht, en daar hoopt Dutroux na al die jaren blijkbaar nog op.”