Marilyn (65) als eerste bij neergeschoten vrouw met baby: ‘Probeerde bloeden te stoppen’

De vrouw van in de dertig overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Ze was neergeschoten terwijl ze haar baby in de armen had. Een persoon is eerder vandaag aangehouden.



Terwijl heel politiek Zweden schande spreekt van de schietpartij op klaarlichte dag, doet een aangedane Marilyn haar verhaal aan het Zweedse Aftonbladet. Ze vertelt dat ze instinctief gelijk naar buiten rende, toen ze schoten op straat hoorde. Ze pakte een handdoek en rende de trap af. Toen ze buiten kwam, zag ze een jonge vrouw op haar rug op straat liggen. ,,Ze was in haar hoofd geschoten en leek levenloos. Ik probeerde het bloeden te stoppen en probeerde met haar te praten.’’



Terwijl een andere omstander reanimatiepogingen ondernam, vouwde Marilyn de handdoek tot een kussen voor de vrouw. Op die manier kon de doek gelijk tegen de hoofdwond worden gedrukt. ,,Maar ze bloedde zoveel aan de achterkant van haar hoofd. Steeds zei ik maar weer tegen haar: ‘Hé hallo, wakker worden, wakker worden'. Maar ze gaf geen teken van leven. We hebben met haar gevochten tot de ambulance arriveerde.’’



Pas dan krijgt ze weer oog voor haar omgeving. De jonge vrouw had een baby in haar armen toen ze werd neergeschoten. Het kind had al die tijd naast de vrouw op de grond gelegen. ,,Het kind was niet neergeschoten, maar had wel een bobbel aan de achterkant van het hoofd.’’