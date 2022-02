Marina stond op met een appje van haar moeder uit Kiev: ‘Het was fijn jullie gekend te hebben’

Hij is Nederlands, zij Oekraïens. Als de vervloekte Russen de Krim niet hadden ingenomen, waren ze elkaar waarschijnlijk nooit tegengekomen. Nu zijn ze een stel en liepen ze dit weekend mee in een spontane demonstratie in Den Haag.

Matthijs en Marina Joolingen uit Zwijndrecht zullen anders niet zo gauw meelopen in een politieke demonstratie. Maar deze zaterdag is het een ander verhaal. Groot was de schrik toen Marina donderdagochtend wakker werd en ze te horen kreeg dat de Russen haar land waren ingevallen.

,,Ik kreeg een whatsapp-berichtje van mijn moeder met de tekst ‘het was fijn jullie gekend te hebben’”, zegt Marina. ,,Mijn moeder woont in Kiev en werkt in het ziekenhuis. Het land verlaten is voor haar geen optie, ze wil er de mensen helpen.”

Morgen naar Amsterdam

Matthijs en Marina zijn zomaar twee mensen in de spontane demonstratie tegen de Russische inval in Oekraïne. Oekraïners die in Nederland wonen, hun Nederlandse familie en vrienden, maar ook opvallend veel Georgiërs hebben zich aangesloten, in totaal ongeveer tweeduizend demonstranten. ,,We staan allemaal met elkaar in verbinding via sociale media”, zegt Matthijs. ,,Daar kwam de oproep om in Den Haag te verzamelen.”

Volledig scherm © Regio15

Afgelopen zomer is het stel getrouwd. Voor de burgerlijke stand gebeurde dat in Nederland, voor de familie in Kiev hebben ze in Oekraïne nog een tweede feestje gehouden. De moeder van Matthijs loopt eveneens mee in de demonstratie. ,,Het huwelijk van mijn zoon was ook de eerste keer dat ik in Oekraïne kwam”, zegt ze. ,,Het is een fantastisch land met heel gastvrije mensen. Het doet mij pijn te horen wat daar momenteel gebeurt.”

Ironisch genoeg zouden Matthijs en Marina elkaar nooit hebben ontmoet als Poetin niet eerder in Oekraïne had lopen wroeten. Matthijs bezocht het land in 2015 voor het eerst. Dat gebeurde tijdens een door de kerk georganiseerde solidariteitsreis om de bevolking te steunen nadat Rusland de Krim had geannexeerd en voor onrust zorgde door separatisten in het oosten van het land te steunen. ,,Marina organiseerde de uitwisseling van Oekraïense kant”, zegt Matthijs. ,,Zo zijn we met elkaar in contact gekomen en verliefd geworden.”

Schuilplekken

Ook de zus van Marina loopt mee in het gezelschap. Zij is vorige week uit Oekraïne overgekomen. Net op tijd, want al hing er lange tijd dreiging in de lucht, het scenario van afgelopen donderdag hadden ze niet zien aankomen. Via internet houden ze contact met hun familie. ,,Iedereen zit op schuilplekken”, zegt Marina. ,,Met mijn vader lukt het niet meer om contact te krijgen. Die bevindt zich in een dorp even buiten Kiev dat momenteel is omsingeld.”

Volledig scherm Personeel van de Oekraïnse ambassade wordt toegejuicht en -gezongen. © AD

Lafaards

Getooid met blauwgele vlaggen en kleding - de kleuren van de nationale vlag - trekt de groep vanaf het Haagse stadhuis naar de Oekraïense ambassade aan de Zeestraat. Het ambassadepersoneel wuift vanaf het balkon de demonstranten toe. Andersom worden ze toegezongen met het Oekraïens volkslied, gevolgd door langdurig applaus. Indrukwekkend.

Ook bij het Vredepaleis klinkt het volkslied, waarna de menigte naar de ambassade van de Russische Federatie trekt. Hier staat geen personeel op het balkon, maar zijn de ramen geblindeerd. ,,Stelletje lafaards”, zegt een demonstrant.

