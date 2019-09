Marine Iran gaat oefenen met China en Rusland

De oefeningen op zee worden gehouden in de Indische Oceaan en in de Golf van Oman, meldt het semiofficiële Iraanse persbureau Tasim. Er zouden geen plannen zijn de oefening uit te breiden naar de Perzische Golf. Het is voor het eerst dat de marines van Iran, China en Rusland gezamenlijk zullen oefenen, aldus Tasim.

De timing van de manoeuvres lijken een boodschap aan de Verenigde Staten om aan te geven dat Iran niet alleen staat. Volgens verschillende media twijfelt de Amerikaanse president Trump nog steeds over direct militair ingrijpen tegen Iran. Dat zou een vergelding zijn want de VS houden Iran nog steeds verantwoordelijk voor de spectaculaire aanval op de Saoedische olie-installaties. Die aanval zorgde voor grote onrust op de energiemarkten en werd door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo als een ‘oorlogsdaad’gekwalificeerd. Trump liet vrijdag in het Witte Huis weten dat hij op ieder moment opdracht kan geven tot een vergeldingsaanval, maar dat zijn terughoudendheid juist als een teken van kracht moet worden gezien.

Volledig scherm De Saoedi's presenteerden deze week brokstukken van de drones als bewijs dat Iran achter de aanval op de olie-installaties zat. © AFP

De spanning in de Golfregio is verder opgelopen sinds die droneaanval op Saoedische olie-installaties. Er worden nu dus extra Amerikaanse soldaten naar Saoedi-Arabië gestuurd. Op verzoek van Saoedi-Arabië had president Trump zijn goedkeuring gegeven aan de inzet van Amerikaanse troepen. Die zullen voornamelijk defensief zijn en gericht op lucht- en raketverdediging, aldus de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper.

Rebellen