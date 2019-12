Marine van China, Rusland en Iran gaan samen oefenen

Gezinsdrama Duikers vinden badmuts verdronken meisje (9) in pomp zwembad, autopsie wijst op verdrin­king

12:36 Duikers hebben de badmuts teruggevonden van het Britse meisje (9) dat op kerstavond overleed in een zwembad van een vakantieresort in het Spaanse Fuengirola. De muts werd teruggevonden in de pomp van het bad. De vondst voedt volgens verschillende media de gedachte dat het afzuigsysteem een rol heeft gespeeld in de dood van het meisje en van haar vader (52) en broer (16) die haar te hulp waren geschoten. Toch mocht het zwembad na onderzoek weer open voor publiek.