Marjan (39) moet kiezen tussen haar man en haar kind: ‘Anouar accepteert niet dat zijn zoon homo is’

Marjan en Anouar leerden elkaar kennen in hun studententijd. ,,Op een feestje van onze opleiding verpleegkunde kwam ik hem tegen. Hij zat in zijn laatste jaar. Hij was groot en slank, met pikzwart krullend haar en indringende ogen. En ik viel altijd al op zuiderse types. (lachje) ‘Voor we iets beginnen, moet je wel weten dat ik moslim ben’, zei hij op onze eerstvolgende date. Dat ik zelf geen geloof had, vond hij geen probleem. We kusten die avond en ik viel als een blok voor hem.”