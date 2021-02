Marokkaans slachtoffer van wraakporno (29) wil Nederlandse ex achter de tralies

Een 29-jarige vrouw uit het Marokkaanse Tétouan gaat aangifte doen tegen haar in Nederland wonende ex-vriend. Die filmde de vrouw terwijl ze seks had met een andere man en verspreidde de video op sociale media. De alleenstaande moeder werd in januari veroordeeld tot een maand gevangenisstraf maar haar ex bleef buiten schot, zegt haar advocaat.

Haar cliënte, Hanaa genaamd, mocht de gevangenis gisteren verlaten en liet meteen daarna via haar raadsvrouw weten dat ze aangifte gaat doen tegen de maker van de seksvideo. ,,Ondanks dat de Marokkaanse wet seksuele relaties buiten het huwelijk tussen mannen en vrouwen veroordeelt, is deze man niet gearresteerd omdat hij in Nederland blijkt te wonen. De Marokkaanse justitie heeft een nationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen hem maar er is geen justitiële samenwerkingsovereenkomst tussen beide landen. We moeten dus aangifte doen in Nederland”, verklaarde advocaat Ghizlane Mamouni tegenover de Franse krant Le Monde.

De seksvideo, die eind december viral ging op sociale media, werd volgens de advocaat in 2016 gemaakt buiten medeweten van haar cliënte. Die draagt een nikab, een sluier die alleen de ogen niet bedekt, terwijl ze seks heeft met een man. De maker van de beelden komt niet voor in de video. De moeder van twee kinderen van 8 en 10 jaar werd op 4 januari gearresteerd in Tétouan en vervolgens veroordeeld tot een maand gevangenisstraf wegens onzedelijk gedrag en seks buiten het huwelijk. Dit op basis van het veel bekritiseerde artikel 490 van het Marokkaanse wetboek van strafrecht.

Mensenrechtenorganisatie Collectief 490 hield woensdag in Tétouan een virtuele sit-in om Hanaa te verdedigen en de intrekking te eisen van het bewuste artikel uit het strafwetboek ‘om een einde te maken aan het systematische seksisme van openbare instellingen in Marokko en de patriarchale mentaliteit in ons land’, luidde het in een verklaring. Het collectief werd in 2019 opgericht na de veroordeling van de Marokkaanse journaliste Hajar Raissouni tot een gevangenisstraf van een jaar wegens seks buiten het huwelijk en illegale abortus.

Strafbaar

Marokko heeft sinds 2018 een wet die digitaal geweld tegen vrouwen en seksuele intimidatie in de openbare ruimte strafbaar maakt - de straffen kunnen oplopen tot drie jaar cel - maar slechts weinig vrouwen durven volgens de krant aangifte te doen. Dit uit angst dat het een averechts effect zal hebben. Volgens strafwetsartikel 490 kunnen afbeeldingen van ‘wraakporno’ zich tegen hen keren als bewijs van schuld wanneer de dader niet hun echtgenoot is. ,,In Marokko hebben we een patriarchale politie en een rechterlijke macht die niet per se gevoelig is voor geweld tegen vrouwen en zich eerder oriënteert op artikel 490", legt de advocaat van Hanaa uit.

Haar cliënte bevond zich volgens haar al op jonge leeftijd in een kwetsbare situatie. Ze werd voor het eerst zwanger op 13-jarige leeftijd na een verkrachting. Haar twee kinderen zijn nu het mikpunt van spot en beledigingen en durven niet meer naar school. ,,Haar hele familie, behalve haar moeder, keerde zich tegen haar. Ze is erg bang, vooral voor de toekomst van haar kinderen. De samenleving moet optreden”, aldus de advocaat die staat ingeschreven aan de balie in Parijs.

Twee kampen

De zogenaamde ‘Moulat lkhimar’-zaak (de gesluierde) heeft veel los gemaakt in Marokko en het land in twee kampen verdeeld. De ene groep ziet de vrouw als slachtoffer van de wraakporno terwijl een ander deel wijst op het verbod op buitenechtelijke seks, meldde marokko.nl na de veroordeling van de vrouw. Dat ze traditionele islamitische kleding droeg in de seksvideo verergerde de zaak.

De Marokkaanse juriste en mensenrechtenactiviste Jamila Siouri sprak volgens de nieuwssite van een ‘hypocriete rechtsgang’ en herinnerde aan de seksvideo’s van parlementariërs op sociale netwerken waarvoor de politici nooit zijn berecht. Ook de Marokkaanse vrouwenrechtenbeweging Diha F’Rassek (Bemoei je met je eigen zaken) heeft talloze gevallen geregistreerd van vrouwen die te maken hebben met soortgelijke gevallen van intimidatie. ‘Slachtoffers denken in de meeste gevallen te maken te hebben met mannen met wie ze een langdurige relatie zullen hebben. Zodra de relatie eindigt, gebruiken de mannen bestaande moraliteitswetten om vrouwen onder druk te zetten, wat een directe overtreding is van de Marokkaanse wet uit 2018 die alle vormen van geweld tegen vrouwen verbiedt.’

