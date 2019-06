Marokko eist doodstraf voor onthoofding Scandinavische toeristen

Een vierde man, eveneens verdachte in de zaak krijgt als het aan de aanklager licht een levenslange celstraf. Een twintigtal andere verdachten hoorden een straf tussen de tien en dertig jaar tegen zich eisen. De mannen waren niet direct betrokken bij de moord, maar hadden naar verluidt banden met de moordenaars. Volgens de autoriteiten waren alle mannen lid van een terreurorganisatie. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet duidelijk.

De Deense studente Louisa Vesterager Jespersen (24) en de Noorse Maren Ueland (28) werden in december om het leven gebracht in het Atlasgebergte. Ze werden onthoofd in hun tent. In een eerdere rechtszitting bekenden de verdachten dat ze hun beide slachtoffers hadden onthoofd, de derde verdachte had het voorval gefilmd. ,,Ik heb er een onthoofd, dat spijt me’’, aldus Younes O. die zich voor de jihad de naam ‘Abou Moussab’ had aangemeten. ,,Ik heb er een gedood, Youness O. de andere en Rachid filmde’’, zei Abdessamad E. tegen de rechter. Hijzelf deelde de gruwelijke video met andere IS-sympathisanten.