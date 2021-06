Marokko gaat alleenreizende minderjarigen terugnemen uit EU

Een en ander gebeurde nadat een diplomatiek conflict tussen Spanje en Marokko over de Westelijke Sahara was geëscaleerd. Spanje had rebellenleider Brahim Ghali van onafhankelijkheidsbeweging Polisario over laten komen uit Algerije voor een medische behandeling. Marokko beschouwt hem als terrorist en was woedend dat ze niet waren geïnformeerd.