Marokko getroffen door aardbeving met kracht van 6.8, tientallen doden

Marokko is vrijdagavond laat getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 6.8 op de schaal van Richter, volgens het Amerikaans seismologisch instituut USGS, en was te voelen in een groot deel van het land. Er is sprake van tientallen doden, zo meldt een Marokkaanse functionaris.