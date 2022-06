Marokko zit in maag met ter dood veroordeelde student die in Marioepol vocht

Even leek het lot van Brahim Saadoun Marokko weinig te deren. Maar nu is er toch aandacht voor de jonge Marokkaanse student die samen met twee Britse medestrijders ter dood werd veroordeeld in de Donbas.

Brahim Saadoun (19) studeerde luchtvaarttechnologie aan de universiteit van Kiev en zou zich bij het Oekraïense leger hebben aangemeld toen Rusland het land binnenviel. Hij werd een paar maanden later krijgsgevangen gemaakt in de strijd om de havenstad Marioepol.

Volgens een alleen door Rusland erkende rechtbank in de ‘onafhankelijke’ volksrepubliek Donetsk zou Saadoun een ‘terrorist’ en een ‘huurling’ zijn die het lokale bewind omver wilde werpen. Hij kreeg daarvoor de doodstraf - dezelfde straf trouwens als zijn Britse kompanen Aiden Aslin en Shaun Pinner.

Maar waar er in Groot-Brittannië een storm van verontwaardiging opging om de gefabriceerde veroordeling bleef het in Marokko enige tijd opmerkelijk stil. Nu niet meer. Het tijdschrift Maroc Hebdo zette Saadouns foto op de cover en schrijft dat de jonge Marokkaan zowel door de Oekraïners als door zijn geboorteland in de steek wordt gelaten.

De Marokkaanse ambassade in Oekraïne kwam na de gevangenneming vrij snel met een summiere verklaring dat Saadoun de Oekraïense nationaliteit had aangenomen en ervoor had gekozen om samen met de Oekraïense troepen tegen de Russen te vechten. De verklaring meldde wel dat hij ‘het uniform van het leger van de staat Oekraïne droeg, als lid van de Oekraïense marine-eenheid’. Daarmee leken de Marokkaanse diplomaten de handen af te trekken van hun jonge landgenoot.

Maar volgens ​​Maroc Hebdo klopt het verhaal van de ambassade niet en moet alles worden gedaan om Saadoun te helpen. De voorzitter van de Marokkaanse Vereniging voor Mensenrechten, Aziz Ghali, kreeg boven water dat Brahim Saadoun niet de Oekraïense nationaliteit heeft maar slechts een tijdelijke verblijfsvergunning vanwege zijn studie. Die vergunning is geldig tot 2024. Marokkaanse mensenrechtenactivisten hebben nu verschillende advocaten gemobiliseerd om de ter dood veroordeelde student in hoger beroep te verdedigen.

‘Hoe kon de Marokkaanse staat op zo’n timide, voorzichtige en angstige manier reageren op zo’n harde en wrede straf tegen deze jonge Marokkaan?’, vraagt Maroc Hebdo zich af. Saadoun is Marokkaans en zal dat blijven totdat het tegendeel is bewezen, vindt het blad. En het feit dat hij de Oekraïense verblijfsvergunning had, ontneemt hem niet het recht om als zodanig te worden verdedigd door zijn land van herkomst, staat in het artikel. ‘Bovendien is hij een tiener.’

De zus van Saadoun, Iman, denkt ook dat de Marokkaanse autoriteiten met haar broer in hun maag zitten omdat men liever goede banden koestert met Moskou. In de Verenigde Naties heeft Marokko Rusland nimmer veroordeeld voor het binnenvallen van Oekraïne. Zus Iman zegt tegen de Britse krant The Guardian dat haar broer is ‘verraden’ door zijn eigen land en dat de terdoodveroordeling van haar broer zelfs gevierd wordt in berichten in delen van de Marokkaanse sociale media. ‘Maak hem dood, hij is geen Marokkaan’, schreef iemand.

Op de achtergrond van dat alles zou volgens commentatoren ook spelen dat Marokko vreest dat Moskou weleens tegen Marokko zou kunnen ageren in de strijd tegen Westelijke Sahara. ‘Ze offeren liever een onderdaan op dan dat ze Poetin boos willen maken’, aldus een anonieme journalist.

Er zijn ook vragen gerezen over de Oekraïense rol in het verhaal. Hoe kan het Oekraïense leger een tiener inzetten als frontsoldaat zonder dat hij aan de vereiste voorwaarden voldoet?, zo vraagt Maroc Hebdo zich af. In zijn afscheidsvideo aan zijn ouders zegt Brahim - die verschillende talen spreekt - dat hij door het Oekraïense leger is gerekruteerd om als tolk te dienen.

Voor wie hij moest tolken is onbekend, wel dat hij naar het front Marioepol werd gestuurd.