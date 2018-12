Mars tegen Marrakesh loopt uit de hand: Brusselse politie zet traangas in

Volgens de Belgische politie zijn 5500 mensen op de been in het centrum van Brussel om mee te lopen met de mars. Voor de tegendemonstratie zijn ook nog eens duizend betogers komen opdagen. Naar beide kampen zijn nog deelnemers onderweg, waaronder een grote groep hooligans.

Gezien de grote opkomst sprak mede-organisator Dries Van Langenhove, oprichter van de extreemrechtse groepering Schild en Vrienden, al vroeg op de middag van een geslaagde actie tegen het migratiepact van de VN. Vooraan liep ook Filip Dewinter mee, de voorman van Vlaams Belang. In de stoet is veel Vlaams nationalistisch vlagvertoon te zien en het geknal van rotjes te horen, evenals de leuzen ‘eigen volk eerst’, ‘linkse ratten, rol uw matten’ en ‘geen jihad in onze staat’.

Een meerderheid van de VN-lidstaten stemde vorige week in met het migratiepact. In dat pact wordt verwezen naar bestaande mensenrechten en klimaatverdragen waar vluchtelingen nu al een beroep op kunnen doen. Meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten, Polen en Italië, gingen niet akkoord met het pact. Ook in Duitsland was hevige discussie over het pact, maar dat ging uiteindelijk akkoord. In België stapte de rechts-conservatieve partij N-VA uit het kabinet.