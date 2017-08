Maserati voor een prikkie, heeft niet altijd binnen gestaan

,,De voertuigen zijn afkomstig van gerechtelijke inbeslagnames of zijn door de politie in beslag genomen,'' legt Florence Angelici, woordvoerster van Financiën, aan Het Laatste Nieuws uit. Wie de vorige eigenaar was, blijft onbekend. ,,De exacte oorsprong van de voertuigen kan nooit gegeven worden.''



Wie interesse heeft in een Belgische Hummer moet zich de dag voor de veiling melden bij de zogeheten Fin Shop Brussels in Haren. Dit is een van de plekken waar de Belgische overheid eigen of in beslag genomen zaken verkoopt. Naast de auto's is deze keer bijvoorbeeld ook het interieur van een Vlaamse rechtszaal te koop.



Een laatste tip: Neem je credit card maar mee, want de Belgische overheid accepteert geen contant geld.