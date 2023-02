Massaal in actie voor aardbevingsslachtoffers: zo haalt de wereld honderden miljoenen op

Daarbij kunnen ze terugvallen op een internationaal netwerk van vergelijkbare organisaties in Europa, Australië, Canada en Japan. Zo hebben de Belgen Consortium 12-12, heeft Oostenrijk Nachbar in Not en kent Zweden Radiohjälpen. Dertien landen werken samen in de Emergency Appeals Alliance (EAA) - gevestigd in Nederland. Ze haalden gezamenlijk in de eerste week na de aardbeving al 150 miljoen euro op voor de slachtoffers.



Hun acties lijken verrassend veel op elkaar. Zo hebben meerdere landen een nationale radio- of tv-show, inclusief belpanel met bekende mensen. Dat is een beproefd succes gebleken, dat op veel plekken aanslaat. Ook de sites van de organisaties tonen opvallende gelijkenissen. ,,De Britse Disasters Emergency Committee (DEC) had al vrij snel een fotograaf in het gebied. Die foto's die zij hebben laten maken, delen we vervolgens met de andere landen", aldus Heemskerk, die via Giro555 ook betrokken is bij de EAA.