Massaal protest van Catalanen na ontslag bestuurders

Rajoy baseert zich met zijn besluit op artikel 155 van de Spaanse grondwet. Dat is nooit eerder gebruikt. In het artikel staat dat Madrid het bestuur in een regio mag overnemen als de leiders daar ingaan tegen het algemeen belang. Volgens Rajoy was het onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober illegaal. Bovendien zou Catalonië bij afscheiding automatisch de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en de Wereldhandelsorganisatie verlaten, met grote economische schade als gevolg.



De partij van Rajoy, de conservatieve Partido Popular, en de sociaaldemocratische oppositiepartij PSOE hebben al laten weten dat ze de plannen steunen. Protestpartij Podemos is kritischer en spreekt van een verschrikkelijke dag voor de democratie. ,,Iedere democraat moet de rillingen krijgen van wat we hebben gehoord'', zei partijkopstuk Pablo Echenique.



Het Baskenland staat achter de Catalaanse leider Carles Puigdemont. De plannen van de Spaanse regering ,,zijn extreem en disproportioneel, ze blazen de bruggen op'', liet de Baskische leider Iñigo Urkullu weten. Urkullu zei ook dat de Catalaanse bestuurders op steun van de Basken kunnen rekenen.



Urkullu leidt de regerende Baskische Nationalistische Partij. Die wil meer bevoegdheden voor Baskenland, dat net als Catalonië autonoom is. Baskenland werd jarenlang geteisterd door terreuraanslagen van de ETA, die met geweld streefde naar onafhankelijkheid. De partij van Urkullu heeft die aanslagen altijd veroordeeld.