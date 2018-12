Massale walvisstrandingen in Nieuw-Zeeland mogelijk veroorzaakt door warmere oceaan

Babylijkje tussen tweede­hands kleding leidt naar tweede babylijkje in Duitsland

2 december Bij een 35-jarige vrouw in het Duitse Duisburg heeft de politie een babylijkje aangetroffen. De autoriteiten kwamen haar op het spoor via een ánder babylijkje, dat in Polen werd gevonden tussen kleding uit een kledingcontainer. Onderzocht wordt of de Duitse ook de moeder was van dit kind.