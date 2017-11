Massamoordenaar Charles Manson overleden

Charles Manson, de Amerikaanse sekteleider die zijn volgelingen in de jaren 60 aanzette tot gruwelijke moorden in Californië, is gisteren overleden. Hij werd 83 jaar. Manson zat meer dan 45 jaar in de gevangenis. Sinds zijn opsluiting heeft hij twaalf keer tevergeefs om gratie gevraagd.