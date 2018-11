May benoemt nieuwe brexitminister en neemt regie over EU-gesprekken

Daags na het opstappen van brexitminister Dominique Raab heeft de Britse premier May zijn plek in het kabinet opgevuld. Opvolger van Raab is parlementslid Stephen Barclay (46), die tot nu toe onderminister van Volksgezondheid en Sociale Zaken was.

Raab liet weten zich niet te kunnen vinden in de brexitafspraken die May maakte met betrekking tot Noord-Ierland. Die zouden volgens Raab de ‘integriteit van Groot-Brittannië’ in gevaar brengen. Ook het vetorecht dat de Europese Unie heeft over de werkelijke exitdatum stoort hem.



In totaal stapten vijf kabinetsleden op naar aanleiding van het brexitakkoord dat May deze week rond kreeg. May heeft haast de gaten in haar kabinet te vullen en deed gisteren Michael Gove, de minister van Milieuzaken, het aanbod Raab op te volgen.

Zelf onderhandelen

Gove zou wel oren hebben gehad voor de positie van brexitminister, mits hij met May over het akkoord kon onderhandelen. Het lijkt erop dat May daar niet mee akkoord ging, waarna Gove de baan weigerde, en zij op zoek moest naar een minder prominente brexiteer.



May maakt nu bekend dat haar keus gevallen is op brexitvoorstander Stephen Barclay. Het is niet de bedoeling dat Barclay met de EU gaat onderhandelen. Die taak haalt ze weg bij het ministerie, omdat May zelf de regie over de brexitonderhandelingen zal gaan voeren.



De nieuwe minister moet zich volgens May onder meer bezighouden met de binnenlandse voorbereidingen op het Britse vertrek uit de Europese Unie. Ook is hij betrokken bij pogingen de deal door het parlement te krijgen. Het is nog onduidelijk of daar voldoende steun is.

Onbekend maar loyaal

Volgens de Britse omroep BBC is Stephen Barclay, voormalig bestuurder van de Barclays Bank en staatssecretaris voor de City, het financiële centrum in Londen, geen bekende naam. Hij zou hij wel bekend staan als loyaal en nooit zijn ingegaan tegen de kabinetsplannen.



De benoeming van Barclay roept ook de nodige kritiek op: Barclay zou alleen maar zijn gekozen omdat hij een van de weinige brexiteers is die nog over was in de Britse regering. Normaliter zou iemand met het cv van Barclay nooit zo’n zware functie krijgen, vermoeden critici.

Politieke problemen

May heeft inmiddels ook een vervanger voor de opgestapte minister Esther McVey van Arbeid en Pensioenen. Haar post wordt overgenomen door Amber Rudd, een voormalige minister van Binnenlandse Zaken. Zij nam in april ontslag als minister van Binnenlandse Zaken na het Windrush-schandaal.



In ruil voor haar onaflatende loyaliteit aan May mag Rudd dus zeven maanden later alweer van het strafbankje komen. De nieuwe benoemingen maken geen einde aan de politieke problemen van May. Boze partijgenoten in het parlement zagen openlijk aan haar stoelpoten.



Steun in de rug

Een flinke steun in de rug is dat de procedure om haar af te zetten geen doorslaand succes is. De verwachte vertrouwensstemming kwam gisteren nog niet van de grond. De 48 benodigde brieven waarin conservatieve parlementariërs hun vertrouwen in May opzeggen, zijn nog niet binnen.



Ruim twintig parlementariërs zeggen publiekelijk hun brief te hebben gestuurd naar de daarvoor verantwoordelijke commissie. Hoeveel er in totaal zijn binnengekomen is onduidelijk: pas als het er 48 zijn, wordt dat bekendgemaakt.