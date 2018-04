May en Trump willen gezamenlijk in actie komen tegen Syrië

Duitse miljardair vermist in Zwitserse Alpen

12 april In het Zwitsers-Italiaanse grensgebied wordt met man en macht gezocht naar de topman van de Duitse distributiegroep Tengelmann. Karl-Erivan Haub (58) is een fervent skiër en verdween zaterdag toen hij er alleen op uittrok in het skigebied van de Kleine Matterhorn.