May: geen nieuw referendum brexit

Vijfde dode na aanslag Straats­burg

16 december De terreuraanslag in Straatsburg heeft vandaag aan een vijfde slachtoffer het leven gekost. De Straatsburgse musicus Barto Pedro Orent-Niedzielski stierf, na vijf dagen in het ziekenhuis, schrijft zijn broer op Facebook. Hij was al hersendood verklaard, melden Franse media. Het Openbaar Ministerie in Parijs bevestigt de dood van de man.