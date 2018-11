May verdedigt akkoord: Dit is het beste voor de Britten

Motie van wantrouwen in de maak, Theresa May wacht brieven parlementa­riërs af

18:46 Het is geen makkelijke dag voor Therasa May. De kans dat er een motie van wantrouwen tegen de Britse Premier in stemming wordt gebracht, wordt steeds groter. Ook is May vandaag geconfronteerd met een uittocht van ministers. De politieke crisis wordt veroorzaakt door onvrede over het principeakkoord over de brexit.