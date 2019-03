‘May wil mogelijkheid om brexit lang uit te stellen’

UpdateDe Britse premier Theresa May zal de EU om uitstel van de brexit vragen tot eind juni met de mogelijkheid om dat uitstel met twee jaar te verlengen. Dat meldden Britse media vandaag. Frankrijk en Italië zijn nog niet erg te spreken over het plan.

May zal dat vragen in een brief vandaag of morgen aan EU-president Donald Tusk. Tusk heeft al laten weten dat hij wil dat de regeringsleiders van de EU-landen openstaan voor een lang uitstel van de brexit als het Verenigd Koninkrijk het nodig acht zijn brexitstrategie te heroverwegen en daar consensus rond te bouwen.

De BBC meldde na een bijeenkomst van het Britse kabinet dat May om uitstel gaat vragen. Volgens een bron was er in het kabinet ‘geen overeenstemming’ en was er zelfs woede over de beslissing van May.

‘Niet vanzelfsprekend’

Het uitstel van de brexit is niet vanzelfsprekend en niet automatisch. Dit heeft de Franse regering in een verklaring beklemtoond. Voor uitstel van de brexit moet er eerst een geloofwaardig alternatief komen. Dat moet dus in de komende dagen of uren worden opgesteld, waarschuwt Parijs.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft vandaag gezegd voorstander te zijn van een kort uitstel. Als dat lang zou worden, zullen de brexitproblemen alleen maar vooruit geschoven worden.

De basisovereenkomst die May met de EU heeft gesloten voor het vertrek van haar land uit de Europese Unie is tot twee maal toe afgewezen door het Lagerhuis. Een derde poging van May haar brexitdeal door het parlement te loodsen is maandag geblokkeerd door parlementsvoorzitter John Bercow.