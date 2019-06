Medepassagier van verongelukte Nederlandse piloot dood teruggevonden

Het lichaam van de 31-jarige Trista Applebee, moeder van een 11-jarig meisje, spoelde aan op het strand ten zuiden van North Stradbroke Island. Ze was sinds de crash vermist.



Marcel van Hattem, vader van twee zoons, had zijn vriendin speciaal voor haar verjaardag meegenomen voor het tochtje met een vliegtuig van het type Yak-52, dat uit de Sovjet-Unie afkomstig is. Door een nog onbekende oorzaak stortte het toestel neer en crashte het in zee. Het lichaam van Van Hattem werd in het wrak gevonden.



Volgens Australische media zagen ooggetuigen dat Van Hattem vlak voor de crash enkele acrobatische stunts zou hebben gedaan. Verder onderzoek moet uitwijzen of dat klopt. De verwachting is dat het onderzoek een hele maand gaat duren.