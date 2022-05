Medische misdaden op Franse universiteit in Tweede Wereldoorlog: doelbewust joden vergast

Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van twaalf wetenschappers. Ze bestudeerden de afgelopen zes jaar de archieven van de universiteit in het noordoosten van Frankrijk, waaronder 10.000 patiëntendossiers. ,,Een werkkamp en een concentratiekamp zijn ingezet om mensen te leveren voor zeker drie onderzoekers van de universiteit. Die voerden medische experimenten uit op de gevangenen’’, aldus de onderzoekers.

De ‘Reichsuniversität Strasburg’ stond tijdens de oorlog onder Duits nazibestuur. Een beruchte onderzoeker was de Duitser August Hirt, die er werkte als anatoom. Hij liet in augustus 1943 86 joden vergassen in concentratiekamp Natzweiler-Struthof, ten westen van Straatsburg. ,,De enige reden daarvoor was dat hij een collectie van joodse skeletten wilde aanleggen’’, zei historicus Christian Bonah tegen Le Monde. Bonah maakte deel uit van de onderzoekscommissie.

Quote De universi­teit heeft decennia lang gezegd geen menselijke resten meer te hebben van joden uit de gaskamers, maar dat klopte niet historicus Christian Bonah

Menselijk resten bewaard

De stoffelijke overschotten van de 86 joden werden na de oorlog begraven. Maar op de universiteit werden wel menselijke weefsels en menselijke resten bewaard, van onder meer mensen uit concentratiekampen en ter dood veroordeelden.

De onderzoekscommissie schrijft dat er door August Hirt en anderen experimenten werden gedaan. De effecten van mosterdgas op mensen werden bestudeerd. ,,Wij hebben zeven slachtoffers kunnen identificeren en van dertien anderen nemen we aan dat ze waarschijnlijk mee moesten doen aan de experimenten. Drie slachtoffers zijn overleden tijdens de experimenten.’’

Meer dan honderd mensen, onder wie Russische krijgsgevangen, werden gedwongen mee te doen aan dermatologische testen. In één concentratiekamp werden Roma geselecteerd om in te zetten bij medische experimenten.



De ‘nazi-wetenschappers’ gebruikten onder meer het giftige fosgeengas. De toegediende hoeveelheden ‘waren zodanig groot dat er rekening mee werd gehouden dat mensen eraan zouden sterven: het doel was ook om naar de effecten van het gas op stervende mensen te kijken’.

Elektrische schokken

De universiteit had onder het nazibestuur ook een psychiatrische inrichting waar met elektrische schokken werd gewerkt. Zeker drie patiënten werden gedood in het kader van een ‘euthanasie-procedure’.

De conclusies in het vijfhonderd pagina’s tellende onderzoeksrapport bevestigen wat velen al vermoedden. In 2015 werd onthuld dat er op de universiteit nog steeds menselijke resten aanwezig waren van de slachtoffers van destijds. Zo werd weefsel gevonden van één van de 86 vergaste joden.

Het bestuur zei destijds dat het alleen maar om geruchten ging. ,,De universiteit heeft decennia lang gezegd geen menselijke resten meer te hebben van joden uit de gaskamers, maar dat klopte niet’’, aldus historicus Bonah. ,,De universiteit heeft dat stilgehouden of wist er zelf niet van.’’

De onderzoekscommissie vond zelfs een tot nu toe onbekende verzameling van 134 menselijke lichaamsdelen uit de periode 1941-1944, maar die zouden niet het resultaat zijn van ‘criminele experimenten’.

In een eerste reactie bagatelliseerde universiteitsvoorzitter Michel Deneken de onderzoeksconclusies. ,,Wat we hier zien is hoe barbaars de nazi’s waren. Maar wat er in Straatsburg gebeurde was niet veel anders dan wat er op Duitse universiteiten gebeurde.’’