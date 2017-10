Mee op explosievenjacht: vreedzame Oekraïense vallei blijkt mijnenveld

Aleksey Shaidenkov gaat voor in een akker bij het dorp Myrna Dolyna (vreedzame vallei in het Oekraïens), even noordelijk van de bufferzone bij de stad Loehansk. Hij wijst naar een orthodox kruis met een blauwe bloemenkrans. De drie namen erop zijn van de militairen die hier vorig jaar, twintig kilometer achter het front, in een pantservoertuig op een antitankmijn reden. Brokstukken belandden tot 200 meter in de rondte. De inmiddels overgroeide krater is meer dan een meter diep, zegt Aleksey. De inzittenden waren op slag dood. Dit keer waren het militairen op oefening, maar meestal zijn het boeren die de lucht invliegen. Een Sovjet TM-62 antitankmijn maakt gehakt van hun trekker of dorsmachine.

Aleksey, oud-instructeur in het Oekraïense leger, is tegenwoordig werkzaam voor de Deense humanitaire organisatie DRC/DDG, die behalve vluchtelingenwerk ook een civiele mijnopruimingsdienst aanstuurt. Dankzij onder meer Nederlands geld - via de Europese hulporganisatie ECHO - is onlangs begonnen met het toegankelijk maken van agrarische gebieden.

Oekraïne is wat dat betreft levensgevaarlijk. Het tussen Oost en West beknelde land is de mondiale nummer 1 als het gaat om burgerslachtoffers door antitankmijnen - zware mijnen die pas afgaan bij het gewicht van een militair voertuig, maar ook van een bus vol burgers of een landbouwvoertuig. Sinds in het oosten van het land gevechten uitbraken met de door Rusland gesteunde separatisten, in 2014, zijn bijna 400 mensen omgekomen door zulke mijnen en andere explosieven. Er vielen ruim 800 gewonden. Vergeten burgerslachtoffers onder wie ook kinderen, want dodelijke ladingen zitten soms vast aan speelgoed dat zo onschuldig op de grond lijkt te liggen. Gemeten naar het aantal slachtoffers door mijnen is Oekraïne momenteel zelfs het op vier na gevaarlijkste land in de wereld - na respectievelijk Afghanistan, Libië, Jemen en Syrië.

Volledig scherm Aleksy Shaidenkov geeft uitleg over de werking van explosieven. © ©European Union/ECHO

Herfsttooi

Aan beide zijden van de bufferzone barst het van de mijnen. Fatale surprises in een zo vriendelijk glooiend landschap waar de bonte herfsttooi van de bossen kan concurreren met die van New England. Wie al die mijnen heeft gelegd - en ze nog steeds legt - valt heel moeilijk te zeggen. Zowel het reguliere Oekraïense leger als de door Rusland geholpen separatisten en de diverse ongeorganiseerde milities hebben ze in overvloed uitgestrooid in het landschap. Vaak spul uit de geplunderde arsenalen van het voormalige Rode Leger.

,,Dat is ook het probleem", zegt Aleksey. ,,Als mijnen worden gelegd door militairen zijn bepaalde patronen herkenbaar. Maar als milities ermee aan de slag gaan, kun je van alles verwachten. Levensgevaarlijk.'' In de akker waar we staan, zijn tot nu toe vijf antitankmijnen gevonden. Er zijn bovendien honderden granaten en andere projectielen neergekomen op het terrein. Een aantal daarvan is niet afgegaan. Het zijn tijdbommen geworden. Na een strikte instructie ('geen pas naar achter zetten als je een foto maakt') mogen we het mijnenveldveld in. In de akker een sober monumentje voor de drie soldaten die op de tankmijn reden. Een DRC/DDG-vrijwilliger veegt met een detector meter voor meter over een terrein dat uiteindelijk vijftien vierkante kilometer meet. Een paar honderd meter is veilig verklaard. Rode paaltjes, blauwe paaltjes gele paaltjes. Ze geven de mate van gevaar aan. Het pad is meerdere malen gecontroleerd en uiteindelijk gecertificeerd als ongevaarlijk.

Als een mijn wordt gevonden, mag DRC/DDG die niet zelf weghalen. Er moet worden gebeld met het Oekraïense leger, dat de mijn onder toezicht moet vernietigen. ,,Zodat die niet kan worden hergebruikt", zegt Roger Fasth, global operations manager van DRC/DDG. De samenwerking met de autoriteiten valt niet mee. De vrijwilligers moeten hun kaarten delen met de autoriteiten. Omdat het nog steeds oorlog is, zegt het Oekraïense leger niet waar het zelf mijnen heeft neergelegd. Ook niet in de bufferzone. En bij de separatisten hoef je daarvoor al helemaal niet aan te kloppen. Laat staan bij de half criminele milities die ook nog eens rondzwerven. ,,Misschien dat het gebeurt als dit gebied wat minder gevoelig is geworden", hoopt Fasth. Soms waarschuwen boeren uit de omgeving de mijnenvegers waar ze gevaarlijke ladingen vermoeden. ,,Omdat erover is gepraat, of iemand ergens in een veld ooit activiteiten van militairen zag. Het gaat ons alleen om de veiligheid van burgers. Het front is verplaatst, maar de mijnen liggen er nog. De boeren kunnen hun land niet op. En er is een verschil tussen een pad banen voor militairen door een mijnenveld en het 100 procent mijnenvrij maken van een graanveld", zegt Fasth. Zijn organisatie verzamelt op alle mogelijke manieren informatie over waar mijnen kunnen liggen.

Verraad

Maar wat de een als hulp beschouwt, ziet zijn buurman als verraad. Alles is gecompliceerd in dit 'bevroren conflict'. Het mag geen oorlog heten, maar wekelijks sneuvelen er twee tot drie soldaten en komen burgers om het leven.