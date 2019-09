Meer dan 100 doden door overstromingen India

De meeste doden zijn gevallen in Uttar Pradesh. In de grote steden van beide staten is weinig verkeer mogelijk. Alle treinen staan stil, scholen zijn dicht en ook veel ziekenhuizen zijn gesloten door het hoge water. In Patna, de hoofdstad van Bihar, staat het water zeker 1,5 meter hoog.



De autoriteiten zeggen tegen de BBC dat ze verrast werden door de regen. ,,Deze hoeveelheid neerslag kwam totaal onverwacht." Volgens het Indiase meteorologische instituut blijft het de komende dagen regenen in de getroffen gebieden.



De moesson in India duurt normaal gesproken van 1 juni tot 30 september. In andere staten in India kwamen in augustus ook al meer dan honderd mensen om door overstromingen.