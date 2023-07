Meer dan vijftig grienden gestrand en overleden op Schots eiland

Reddingswerkers concludeerden al snel dat er nog maar vijftien dieren in leven waren. Het was echter onmogelijk om hen nog op tijd het water in te krijgen. Door de ruwe zee en het ondiepe strand zou het te veel pijn opleveren voor de dieren. Dus is in overleg met de kustwacht en dierenartsen besloten om de rest te euthanaseren. ,,Een trieste uitkomst en natuurlijk niet waar we op hoopten”, meldt het Schotse Strandingprogramma voor zeedieren (SMASS).