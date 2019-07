Meer reizigers in Israëlische treinen door weghalen van zitplaatsen

De proef wordt volgens The Jerusalem Post vanaf zondag genomen op de route Binyamina - Rehevot, een route van meer dan 70 kilometer van noord naar zuid door de dichtbevolkte streek kuststreek van Tel Aviv. Het wordt verwacht dat er in een staancoupé wel 20 procent meer reizigers kunnen en dat ze sneller in- en uitstappen.



De spoorwegen komen de forens niet alleen met staanplaatsen te hulp. Ook worden er meer voorzieningen voor fietsende klanten getroffen. De proef met de staanplaatsen begint op het benedencompartiment van drie treinstellen van dubbeldekkers en wordt in geval van succes snel uitgebreid.



Eind afgelopen jaar zei de baas bij de Israëlische spoorwegen dat de onderneming 150 wagons te kort komt voor de gestelde taken, maar geen middelen heeft er veel meer aan te schaffen. Het probleem van te weinig treinstellen is verergerd door de recente opening van een nieuwe spoorlijn van de luchthaven bij Tel Aviv naar Jeruzalem.