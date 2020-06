Meer verkrachters veroordeeld in Zweden na wetswijziging

Franse ‘spookin­bre­ker’ na negen jaar ontmaskerd door Nederland­se opsporings­tech­niek

14:27 Een inbreker over wiens identiteit de Franse politie negen jaar lang in het duister tastte, is eind vorige week tegen de lamp gelopen in de stad Le Mans in het noordwesten van Frankrijk. Zijn oorafdruk nekte de Bulgaarse Radoslav S. uiteindelijk. Hij begon zijn inbrekersloopbaan in 2011 in de regio Lyon en pleegde alleen daar al ruim 100 inbraken, melden Franse media.