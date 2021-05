Meerdere doden bij schietpartij op Amerikaans verjaardagsfeestje

Afgrijselijk

De politiechef, Vince Niski, van het stadje in de Amerikaanse staat Colorado, zegt dat agenten ‘ongelooflijk geschokt zijn’ door de schietpartij. Niski: ,,Dit is iets waarvan je hoopt dat het nooit in jouw gemeenschap gebeurt.” De politiechef spreekt van een afgrijselijke gebeurtenis.

De autoriteiten troffen op de plaats delict zes overleden mensen aan. Een man was zwaargewond, hij overleed niet veel later in het ziekenhuis. Over de slachtoffers, dader en zijn motief is nog niks bekend. De burgemeester van Colorado Springs, John Suthers, spreekt van een zinloze geweldsdaad. ,,We rouwen om deze tragedie. Hopelijk kunnen we na het onderzoek snel de vele vragen van nabestaanden beantwoorden.”