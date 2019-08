‘Meerdere doden’ door schietpartij in winkelcentrum Texas

Belgische non (92) seksueel geïntimi­deerd door gescheiden taxichauf­feur

8:38 Een 92-jarige non uit de Belgische stad Gent heeft bij de politie aangifte gedaan van seksuele intimidatie door een taxichauffeur. De katholieke kloosterzuster kreeg volgens eigen zeggen afgelopen donderdag een bombardement aan vragen over haar privéleven. ,,De man wilde weten of ik ooit seks had gehad.”