Meerdere doden en gewonden bij schietpartij in Plymouth

Achtjarig kind beschul­digd van blasfemie in Pakistan, hindoes moeten huizen ontvluch­ten

9 augustus In Pakistan is een 8-jarige hindoejongen beschuldigd van godslastering nadat hij op een tapijt had geplast in een Koranschool. Hij is daarmee de jongste beschuldigde van zo’n misdrijf ooit en riskeert in theorie de doodstraf. Zijn familie en leden van de lokale hindoegemeenschap hebben hun huizen moeten achterlaten nadat een woedende menigte conservatieve moslims hun tempel had aangevallen. Dat schrijft The Guardian.