Meerdere gewonden door schietpartij in Berlijn

Al 18 bewoners overleden in woonzorg­cen­trum waar Sinter­klaas op bezoek kwam

0:02 Het dodental na een corona-uitbraak in het woonzorgcentrum Hemelrijck in het Belgische Mol blijft stijgen. Woensdag ging het nog om 110 besmette bewoners en vier overlijdens, maar vandaag zijn er al 18 sterfgevallen geteld. De eerste resultaten van een onderzoek naar de uitbraak wijzen in de richting van een sinterklaasbezoek twee weken geleden.