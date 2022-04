Meerdere mensen beschoten in metrostation New York, ook explosieven gevonden

Meerdere mensen zijn neergeschoten in een metrostation in het stadsdeel Brooklyn in New York. Er zouden mensen bloedend op de grond liggen. Ook zijn er explosieven gevonden, melden Amerikaanse media. Die zouden niet zijn ontploft. Hulpdiensten zijn ter plaatse en het treinverkeer is stilgelegd.