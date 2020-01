Meester redt leven van Marthe (9) nadat ze zich verslikt: ‘Eeuwig dankbaar’

„Door de snelle reflex van mijn collega’s en medeleerlingen was ik vrij snel ter plaatse. In eerste instantie dacht ik aan een epilepsieaanval door de stuiptrekkingen die ze had, maar Marthe was gelukkig nog in staat om naar haar keel te wijzen. Ze sloeg op dat moment al paars uit, dus er was geen tijd te verliezen”, doet meester Ben zijn verhaal.



„Ik ben meteen gestart met een hartmassage en mond-op-mondbeademing. Gelukkig kwamen er na de tweede beademing belletjes in haar mond en kwam ze terug bij bewustzijn. Zo kon ze het obstakel in haar keel alsnog doorslikken en konden we een drama voorkomen.”