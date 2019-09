Meisje (10) met rugaandoening door leraar op rug gedragen tijdens schoolreisje

‘De Britten komen niet meer en sinds vandaag zien we ook geen Nederlan­ders meer’

20:29 ,,Gelukkig. Dan zie ik u volgende week”, zegt receptioniste Maria van all-inclusive hotel Smartline Village Resort & Waterpark in Chersonissos, op het Griekse eiland Kreta. Ze heeft nog niet opgehangen of de telefoon gaat alweer. ,,Op dit moment is het business as usual. Maar ik raad u toch echt aan contact op te nemen met Thomas Cook. Die weten meer dan wij.”