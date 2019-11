Meisje (10) rijdt spelende kleuter (5) aan tijdens rijles van opa

Een 5-jarig jongetje uit het Belgische Mol is zwaargewond geraakt toen hij tijdens het buiten spelen is aangereden door een Toyota Land Cruiser. Aan het stuur van de zware terreinwagen: een meisje van amper 10. Zij kreeg van haar grootvader rijles op de openbare weg. De man riskeert één jaar cel en een rijverbod van 5 jaar.

Niks dan ongeloof, gisterochtend in de politierechtbank van Turnhout, zo meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Niemand van de aanwezige advocaten of magistraten had zich ooit al over zo’n dossier moeten buigen: een kind van 10 jaar dat een 5-jarig kind aanrijdt met een terreinwagen. Niet op een afgesloten stuk weiland, maar op de openbare weg.

Het ongeval met de kleine Mathis (5) op 7 september kende bijna een dodelijke afloop. ,,Hij was samen met zijn zus buiten met de fiets aan het spelen”, vertelt Marijn Van Nooten, de advocaat voor het slachtoffertje en zijn ouders. ,,Plots kwam het zusje in volle paniek naar binnen gelopen om mama te halen. Die vond haar zoontje volledig onder het bloed aan op straat, met een zware hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een paar tanden kwijt.”

Toch was het volgens de grootvader die zijn kleindochter rijles gaf, de 77-jarige E.V.H. uit Mol, allemaal niet zo erg. ‘Moet je daar nu de ziekenwagen en politie voor bellen?’, zei hij tegen de moeder van het slachtoffertje. ,,Die man heeft totaal geen schuldbesef”, zegt advocaat Van Nooten. ,,Wat als die pas 10 centimeter verder tot stilstand was gekomen? Dan was Mathis dood geweest en had de man een moordenares gemaakt van zijn kleindochter.”

De kleine Mathis durft sinds het ongeval niet meer buiten te komen. Hij heeft de hele herfstvakantie binnen gezeten. Ook zijn moeder is getraumatiseerd. ,,De ouders konden het niet opbrengen om de rechtszaak bij te wonen. Ze zijn er nog niet klaar voor om met deze man geconfronteerd te worden.”

Niet eerste keer

Het Belgische Openbaar Ministerie tilt zwaar aan het ongeval. De aanklager begrijpt niet hoe iemand het in zijn hoofd haalt om een 10-jarig kind achter het stuur te zetten. ,,Het was bovendien niet de eerste keer dat het gebeurde”, benadrukt openbaar aanklager Peter Vanderflaes. ,,Toen zijn dochter arriveerde, zei ze tegen haar vader: ‘Dit zat er ooit aan te komen.’ Hij was er dus al vaak op aangesproken door zijn eigen familie. Maar toch ging hij verder met de rijlessen. En het ergst van al: de kans bestaat dat hij dat in de toekomst nog een keer doet, want hij beseft totaal niet welke risico’s hij heeft genomen. De rechter moet met zijn vonnis voorkomen dat dit nog eens gebeurt.”

Politierechter Stijn Mannaert ondervroeg de 77-jarige man gisteren stevig. Maar hoe hard hij ook probeerde, van enig schuldinzicht was geen spoor te bekennen bij de gepensioneerde landbouwer. ,,Ik heb al mijn kinderen en kleinkinderen leren rijden. Het was toeval dat het nu mis ging. Of ik besef dat dit dodelijk had kunnen zijn? Nee hoor, dat had in dit geval niet gekund.”