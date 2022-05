Meisje (13) doet aangifte van verkrachting in India, maar wordt ook op politiebureau verkracht

In India is een politieagent gearresteerd nadat hij beschuldigd werd van verkrachting van een 13-jarig meisje. Het kind had zich op het politiebureau gemeld, omdat ze slachtoffer was van een groepsverkrachting en een klacht wilde indienen. Het incident vond vorige week plaats, maar kwam deze week pas aan het licht.

De verkrachting vond plaats in Lalitpur, in de noordelijke staat Uttar Pradesh, en veroorzaakt grote verontwaardiging en woede onder de bevolking. Naast de agent zijn ook drie andere mannen aangehouden voor de verkrachting van het meisje. ,,We zullen keihard optreden tegen degenen die zich hier schuldig aan hebben gemaakt’’, zegt een hoge politiefunctionaris.

Het meisje, dat tot een gemeenschap behoort die nog steeds gemarginaliseerd wordt, werd eerst ontvoerd door vier jongens op 22 april. Daarna werd ze verkracht, maar een paar dagen later kon ze ontsnappen. Op 27 april kon ze een politiebureau bereiken, maar daar werd ze opnieuw verkracht. Ze is ondertussen opgenomen in het ziekenhuis voor een behandeling.

Reeks verkrachtingszaken

Het lot van het verkrachte meisje is onderdeel van een reeks van gruwelijke misdaden tegen vrouwen in India, dat door de vele verkrachtingen de reputatie heeft een van de slechtste landen voor vrouwen en meisjes te zijn. De regering stelde recentelijk op basis van gegevens uit 2018 dat elk kwartier een vrouw zou worden verkracht in het land.

Uit officiële cijfers blijkt dat in 2017 ruim 32.000 keer aangifte is gedaan van verkrachting. Het duurt volgens critici te lang voordat rechtbanken uitspraak doen in misbruikzaken. ,,Er is nagenoeg geen bescherming voor vrouwen. Criminelen begaan openlijk misdaden”, klaagde Priyanka Gandhi Vadra, leidster van de Congrespartij, destijds op Twitter.

Uttar Pradesh, de deelstaat waar het 13-jarige meisje vandaan kwam, staat onder leiding van de hindoe-nationalistische partij van de Indiase premier Narendra Modi en geldt als de onveiligste deelstaat voor vrouwen. In december 2019 kwam een 23-jarige kasteloze vrouw in Uttar Pradesh om, nadat zij door een groep mannen in brand was gestoken. Dat gebeurde toen ze naar de rechtbank wilde gaan om een aanklacht wegens verkrachting in te dienen.

Voor dood achtergelaten

In 2012 was er zelfs wereldwijde verontwaardiging toen een jonge vrouw het slachtoffer was van een groepsverkrachting in een rijdende bus. De vrouw werd ernstig mishandeld met ijzeren staven en voor dood achtergelaten langs de kant van de weg.

Twee weken later overleed ze aan haar verwondingen. Van de zes daders heeft één zichzelf in 2013 van het leven beroofd. De zesde verdachte was minderjarig en is in 2015 vrijgelaten.

Dit nieuwe incident leidt alleen maar tot nog meer woede. ,,Als politiebureaus niet veilig zijn voor vrouwen, waar moeten ze dan heen om aangifte te doen?’’ vraagt een politicus van de grootste oppositiepartij zich af.

