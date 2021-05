Meisje (17) dobbert 22 dagen op zee zonder eten, 56 passagiers omgekomen: ‘Een massa-graf in zee’

De kleine boot dreef zo’n 500 kilometer onder het Spaanse eiland Ferro, het meest zuidwestelijke van de Canarische eilanden. Toen de Spaanse luchtmacht de boot signaleerde, is er direct een helikopter gestuurd om te kijken of er nog overlevenden waren. ,,Toen we naar beneden zakten, zagen we dat het niet goed zat”, vertelt een betrokkene in een videoreportage van BBC . ,,Er spookt dan van alles door je hoofd. Je moet op dat moment heel gefocust zijn om de overlevenden eruit te krijgen.”

Held

„Na twee dagen op de boot hadden we geen eten en drinken meer. Op dag vier was ook de brandstof op. Er waren mannen aan boord die niet langer konden staan en het uitschreeuwden van de honger. We gebruikten een schoen om hen wat zeewater te geven. Tegen het einde hadden we niet eens meer de kracht om een lichaam in het water te gooien.” Op het moment dat ze de helikopter zag naderen, barstte Aicha naar eigen zeggen in tranen uit. Het meisje is drie weken na de reddingsactie weer volledig hersteld en is ondergebracht in een pleeggezin.