Meisje (6) schopt schoolmedewerker en wordt gearresteerd, oma woest op agent

De agent arresteerde de kinderen toen hij actief was als ondersteunend agent op een school in Orlando. De politiechef liet weten dat de agent geen toestemming van een meerdere had voor de arrestaties, wat verplicht is bij kinderen onder de 12 jaar. Hij zei dat hij een ‘knoop in zijn maag’ voelde nadat hij had gehoord wat er met de kinderen was gebeurd.



,,Dit zijn heel jonge kinderen die beschermd, grootgebracht en opgevoed moeten worden en daar hebben we niet het criminele rechtssysteem voor nodig”, voegde openbaar aanklager Aramis Ayala van de staat Florida toe.



De oma van het 6-jarige meisje dat een medewerker had geschopt, sprak schande van de arrestatie: ,,Geen enkele 6-jarige moet kunnen vertellen dat hij handboeien om heeft gehad.” Wat het andere kind had gedaan, is niet bekendgemaakt.