Meisje vindt op Hawaï fles met briefje dat 37 jaar geleden vanuit Japan was verstuurd

Tussen 1984 en 1985 heeft de middelbare school 750 van deze berichten per flessenpost verstuurd, meldt de Japanse krant The Mainichi. Er werden in de afgelopen decennia zeventien flessen gevonden in verschillende uithoeken van de wereld, onder meer aan de Amerikaanse westkust. De laatste keer dat een van de berichten werd gevonden was bijna twintig jaar geleden, in 2002.