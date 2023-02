Meisje voor straf gebrand met strijkijzer, politie ontruimt kindertehuis

surinameDe Surinaamse autoriteiten hebben dit weekeinde een kindertehuis ontruimd na meldingen over geweld en mogelijk seksueel misbruik door de directeur en twee medewerkers. De misstanden bij tehuis Hoop voor Kinderen kwamen aan het licht nadat een meisje voor straf met een strijkijzer was gebrand en een ander meisje was mishandeld.

Agenten en medewerkers van het Bureau Familierechtelijke Zaken (ministerie van Justitie en Politie) kwamen zaterdag in actie bij het kindertehuis in Paramaribo. Dat gebeurde op verzoek van het (deels Nederlandse) bestuur van stichting Hoop voor Kinderen.

De mishandelingen kwamen afgelopen november naar buiten. Op een video, die in bezit is van deze site, is te zien hoe directeur Anteney C. een meisje in het tehuis met zijn vuist in het gezicht slaat. Het slachtoffer zou geld hebben gestolen. Een ander meisje kreeg een heet strijkijzer op haar arm gedrukt door Safora S., leidster van het kindertehuis en vriendin van de directeur. De 28-jarige S. wilde haar straffen, omdat ze bij het strijken per ongeluk een ander kind zou hebben geraakt.

De politie kreeg 24 november een telefonische melding dat de twee meisjes waren mishandeld en medische zorg nodig hadden. S. ontkende aanvankelijk dat het verbrande meisje in huis was, maar agenten troffen haar na een huiszoeking alsnog aan. Het slachtoffer had tweedegraads brandwonden. S. werd direct aangehouden, de directeur enkele weken later. Beiden zijn na enkele dagen weer vrijgelaten.

Gebiedsverbod

Het Nederlandse bestuurslid Sander Verkouter reisde na de incidenten af naar Paramaribo. In een spoedvergadering van het bestuur werd C. als voorzitter geschorst en kreeg zijn partner S. een gebiedsverbod opgelegd.

In daaropvolgende gesprekken met kinderen en (oud-)werknemers kwamen meer misstanden naar boven. Zij verklaren over structureel geweld van de directeur en zijn vriendin, en van Ingrid L., coördinator van het kindertehuis. Kinderen zouden zijn geslagen met onder meer stokken, een riem, beddenplank en pan. Enkele meisjes zeggen een paar jaar geleden seksueel te zijn misbruikt door de directeur.

,,Het bestuur is enorm geschokt’’, zegt Verkouter, secretaris van de stichting. ,,Werknemers wisten van de misstanden, maar durfden niet aan de bel te trekken uit angst hun baan te verliezen.’’

Vuist in het gezicht

De 33 kinderen zijn zaterdag direct weggehaald en op een veilige plek ondergebracht. ,,Het was chaotisch en heftig’’, vertelt Verkouter, die samen met twee andere bestuursleden aanwezig was. Anteney C. was er op dat moment niet. ,,Bij het hek kreeg ik een vuist in mijn gezicht van de coördinator. Ze schold me uit en bedreigde me.’’ Bij een eerdere poging om het tehuis binnen te komen, eind vorig jaar, werd Verkouter ook door haar geslagen.

Kindertehuis Hoop voor Kinderen is sinds 2017 open. Het is een door de ministeries van Justitie en Sociale Zaken erkende opvangplek voor kinderen die besmet zijn met hiv, verstandelijk beperkt zijn of zijn mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. C. runde het samen met zijn inmiddels overleden vrouw.

In de afgelopen jaren hebben tal van Nederlandse vrijwilligers in het kindertehuis gewerkt en zijn vanuit Nederland donaties ervoor binnengekomen.

Als honden behandeld

Hoop voor Kinderen lag eerder onder vuur. Begin 2018 liepen drie meisje van 16 jaar weg vanwege ‘misstanden en onheuse bejegening’, zo meldde de Surinaamse krant De Ware Tijd toen. Volgens de krant werden de kinderen door de directeur en leidsters ‘als honden behandeld’.

Anteney C. probeert met hulp van een advocaat de kinderen terug te krijgen. ,,Dit was een wilde actie van de overige bestuursleden’’, zegt hij in een reactie tegen deze site. ,,Ze hebben niet volgens de statuten gehandeld. De kinderen mogen niet zonder mijn toestemming worden weggehaald.’’

De directeur bekent dat hij een meisje geslagen heeft. Het incident met het strijkijzer is volgens hem ‘opgeblazen’. Het Bureau Familierechtelijke Zaken en de politie waren niet bereikbaar voor commentaar.

