Melania Trump neemt alvast afscheid als first lady met videoboodschap

Gevangene met coronavi­rus in VS alsnog ter dood gebracht

15 januari De Amerikaanse autoriteiten hebben in Terre Haute in de staat Indiana alsnog een gevangene ter dood gebracht die besmet was geraakt met het coronavirus. Een rechtbank had eerder deze week opdracht gegeven de executie van de 52-jarige Corey Johnson uit te stellen, maar dat besluit is teruggedraaid in hoger beroep.