‘Melania Trump wil gewoon naar huis’

VideoPubliekelijk steunt Melania Trump haar echtgenoot in zijn strijd tegen de voor hem ongunstig uitgepakte verkiezingsuitslag. Maar privé is de first lady alles in gereedheid aan het brengen voor haar leven ná het Witte Huis, meldt CNN op basis van betrouwbare bronnen.

Terwijl de president nog steeds bezig is om een manier te vinden om in het Witte Huis te blijven, is Melania Trump druk in de weer om alle spullen klaar te maken voor verzending naar hun luxueuze domein Mar-a-Lago in Palm Beach (Florida).

,,Ze wil gewoon naar huis”, onthulde een bron, die een goede kijk heeft op de gemoedstoestand van Melania Trump, aan CNN. Gevraagd naar hoe de first lady denkt over de geruchten dat haar man in 2024 opnieuw een gooi zal doen naar het presidentschap, voegde de bron eraan toe: ,,Dat zal misschien niet zo goed vallen.”

Bestseller

Melania is de laatste tijd hypergefocust op hoe ze zal worden herinnerd als first lady. Een project dat ze alvast overweegt in de nabije toekomst, is het schrijven van een boek, hoewel het waarschijnlijk geen memoires zullen zijn.

Een boek schrijven is een traditie die meerdere echtgenotes van oud-presidenten hebben voortgezet. De memoires van Michelle Obama, Becoming, én de memoires van Laura Bush, Spoken from the Heart, waren enorme bestsellers.

Tekst gaat verder onder deze foto.

Volledig scherm Donald Trump en Melania bij hun aankomst in Georgia. © AP

Koffietafelboek

Melania zou spelen met het idee om een echt koffietafelboek te maken over de geschiedenis en de gastvrijheid van het Witte Huis, of misschien een boek over de ontwerpprojecten die ze als first lady heeft voltooid. Dat zegt althans een bron in de uitgeverswereld die betrokken is bij de voorbereidende gesprekken.

Maar Melania is nu vooral gefocust op haar toekomstige woonplaats Mar-a-Lago. Zoon Barron (14) zal zijn schooljaar afmaken in Florida en niet in Maryland waar hij al drie jaar op een dure privéschool zat. Ondertussen houdt Melania al toezicht op de zendingen van al hun persoonlijke spullen naar Mar-a-Lago en wordt het domein deels gerenoveerd.

Ze beschouwt het landgoed als een ‘vredige plek vol zonneschijn’. Tijdens een rally in Georgia zaterdag liet Donald Trump uitschijnen eveneens uit te kijken naar zijn leven na het Witte Huis. ,,Ik zou naar Florida gaan en het rustiger aan doen.”

Volledig scherm Donald Trump en Melania tijdens een rally in Georgia. © AFP

Bekijk hier onze video’s over de Amerikaanse verkiezingen: