Mensenhaai-baby Fluffy spoelt aan op strand van Sydney

'Het is hier één grote puinhoop'

7:28 De ravage op Sint Maarten door orkaan Irma is groot. ,,Het is hier één grote puinhoop'', meldt onze verslaggever Raymond Boere, die momenteel op Sint Maarten is. ,,We zijn inmiddels aangekomen op de luchthaven. De ravage is meteen zichtbaar. Aan de luchthaven grenst een verwoest hotel. De terminal is onbereikbaar. Er staat water binnen en de glassplinters zijn nog te zien in het busje waarmee we naar de stad gaan.''