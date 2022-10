Merkwaardige beelden: motor rijdt zonder bestuurder over Antwerpse ring

Op de Antwerpse Ring werden automobilisten dinsdagmiddag getrakteerd op een eigenaardig tafereel. Verschillende bestuurders zagen namelijk een motor voorbij rijden... zonder bestuurder. Het spektakel levert merkwaardige beelden op, maar ondertussen heeft de politie laten weten dat de bestuurder ongeveer 1,5 kilometer eerder ten val was gekomen toen hij over een paar metalen buizen was gereden.